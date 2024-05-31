Горняков эвакуировали из-за задымления на руднике в Бурятии

Инцидент произошёл в Муйском районе



47 человек эвакуировали из шахты рудника в посёлке Иракинда Муйского района Бурятии. В шахте произошло задымление.



По информации ГУ МЧС России по Бурятии, в 11:02 в оперативные службы поступило сообщение о том, что отделение военизированного горноспасательного отряда выехало на рудник. По поступившей информации, в шахте в момент задымления находилось 47 человек.



- По состоянию на 13:05, все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется, - сообщили в региональном Главке МЧС.



Рудник специализируется на добыче золотосодержащей руды подземным способом.

