В Улан-Удэ почтили память героев Халхин-Гола

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Студенты ссузов Бурятии прошли маршем по столице республике



Накануне в городе Улан-Удэ прошёл торжественный марш в память о героях битвы на реке Халхин-Гол. Около тысячи студентов колледжей и техникумов приняли участие в мероприятии, посвящённом 85-летию Победы на Халхин-Голе. Активисты из 13 профессиональных образовательных учреждений выстроились в колонны и двинулись по улицам города, отдавая дань уважения памяти заслуженных бойцов.



Руководители отрядов представили свои подразделения перед командующим маршем на мемориале Победы, где состоялась торжественная церемония и возложение цветов к памятнику маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому.



С приветственными словами перед участниками мероприятия выступили генеральный консул Монголии в Республике Бурятия г-жа Нямцэрэн и заместитель председателя правительства РБ по социальной политике Евгения Лудупова.



- Участники марша в этот знаменательный день вспомнили героические подвиги советско-монгольских войск, отмечая великую Победу и воздавая должное всем, кто стоял на защите своей родины. Минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Победы присутствующие почтили память о героях, символизируя своё почтение и уважение к тем, кто смело сражался за мир и свободу, - сообщили в министерстве образования РБ.



