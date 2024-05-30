Это дешевле, чем содержать быка
В Мухоршибирском районе Бурятии прошли практические работы по искусственному осеменению коров.
- Накануне фермеры из районов республики изучили теоретическую часть обучения. Методическое обучение провели специалисты информационно-методологического центра и Госплемслужба Бурятии, - сообщили в районной администрации.
На практике фермеры познакомились с процедурой искусственного осеменения коров и под руководством специалистов самостоятельно провели процесс.
Это уже второе подобное мероприятие.
- Мы со слушателями семинара при колледже имени Ербанова работаем в СПоКе «Фреза», помогаем на практике освоить полученные знания. Результаты наших прошлогодних опытов в искусственном осеменении уже резвятся в соседнем загоне. В прошлом году мы осеменили 13 коров семенем высокопродуктивных быков и с февраля здесь получили 11 крепких телят симментальской породы. Осеменение лучше проводить в это время года, чтобы принять приплод уже с началом следующей весны, - рассказал руководитель Госплемслужбы Бурятии Баир Ласаранов.
В администрации отметили, что искусственное осеменение самый бюджетный и прогрессивный метод осеменения, одна доза семени стоит 250-350 рублей, что значительно экономит бюджет животноводов, чем содержание быка-осеменителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в сельхозкооперативе «Фреза» родился такой телёнок. Его назвали Амуром.
В Бурятии фермеров обучили искусственно осеменять коров
Общество, Фото:
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