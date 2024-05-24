«Всё окутано тайной»: Близкие бесследно пропавшей улан-удэнки ищут её с помощью буддийских лам

30-летняя жительница столицы Бурятии Сэсэг Буинова и её 26-летний знакомый Станислав Норбоев пропали при загадочных обстоятельствах более месяца назад. Они повстречались 11 апреля на парковке возле магазина крупной торговой сети на улице Бабушкина и, по данным следствия, вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор об обоих ничего неизвестно.
Улан-удэнцев пять дней искали представители добровольческого отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии, сотрудники полиции, близкие и просто неравнодушные земляки. В мессенджерах даже создали группы для готовых оказать какую-либо помощь. В одной насчитывалось свыше 20 тысяч участников, а во второй – порядка 10 000. С тех пор их, правда, заметно поубавилось.
За эти дни более 810 человек выполнили 420 задач, прошли и проехали 2900 с лишним километров и распространили 3500 ориентировок с приметами молодых людей. Однако обнаружить их не удалось.
В итоге активные поиски волонтёры временно прекратили. В «ЛизаАлерт» ждут новые свидетельства. Чаты в мессенджерах пока по-прежнему молчат. В последнем сообщении, датированном 24 апреля, говорится, что никакой новой информации о Сэсэг и Станиславе нет, но искать их своими силами продолжают родственники и друзья. Всех неравнодушных поблагодарили за поддержку и терпение.
С близкими исчезнувших постоянно поддерживают связь корреспонденты «Комсомольской правды в Иркутске». Тётя Сэсэг – Светлана – рассказывала журналистам, что семья выходила на поиски вечерами, после работы, внимательно изучая каждый участок местности, где ранее обнаружили вещи племянницы. А ещё родные обращались к разным ламам, чтобы те пролили свет на тайну исчезновения ребят. Их мнения расходятся. Кто-то говорит, что Сэсэг и Станислав живы и скоро вернутся, другие утверждают, что уже нет.
Рядом с найденными документами и ключами от автомобиля, которые принадлежат пропавшему парню, была лужа крови. Образцы взяли для ДНК-экспертизы, которая покажет, принадлежит ли она 26-летнему улан-удэнцу, пишет издание.
- Никакой новой информации от правоохранителей у нас нет, – сообщила недавно «Комсомолке» Светлана. – Нам ещё не сообщали, готовы ли результаты экспертизы крови. Нет и никаких зацепок о Сэсэг. Мы продолжаем поиски, но сейчас выходим на них не каждый день, а раз в неделю, по выходным. Племянница, увы, ни к кому из родных не приходила во сне за это время, не сообщала о своём местонахождении. Всё окутано тайной. Но мы не теряем надежды.
Жители республики тем временем ждут новостей о пропавших. Немало постов на эту тему появилось в начале мая в местных пабликах во «ВКонтакте». В соцсетях задались вопросом, почему поиски не возобновляются, и строили свои версии насчёт исчезновения улан-удэнцев.
- Сотни людей бросали все дела, искали улики, а теперь будто ничего и не было, – говорилось в посте, размещённом в одной из групп в «ВК». – Люди искренне переживают, строят нелепые домыслы. Если нет никаких прояснений и результатов, так бы и дали информацию. Если что-то всё-таки обнаружилось, то хотя бы кратко – что вышли на след, без подробностей. Странно всё это. Такой резонанс – и вдруг тишина.
В СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» ранее рассказали, что сейчас по ранее возбужденному уголовному делу продолжается производство следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Какие-либо детали в следкоме не разглашают.
Эта история с самого начала стала обрастать загадочными и пугающими подробностями. К примеру, в Сети была информация, что авто, похожее на принадлежащий Сэсэг Mitsubishi Outlander, бросили в одном из дворов недалеко от дома, где живёт девушка. Номеров на машине не оказалось, зато внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови.
- Сотни людей бросали все дела, искали улики, а теперь будто ничего и не было, – говорилось в посте, размещённом в одной из групп в «ВК». – Люди искренне переживают, строят нелепые домыслы. Если нет никаких прояснений и результатов, так бы и дали информацию. Если что-то всё-таки обнаружилось, то хотя бы кратко – что вышли на след, без подробностей. Странно всё это. Такой резонанс – и вдруг тишина.
В СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» ранее рассказали, что сейчас по ранее возбужденному уголовному делу продолжается производство следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Какие-либо детали в следкоме не разглашают.
Эта история с самого начала стала обрастать загадочными и пугающими подробностями. К примеру, в Сети была информация, что авто, похожее на принадлежащий Сэсэг Mitsubishi Outlander, бросили в одном из дворов недалеко от дома, где живёт девушка. Номеров на машине не оказалось, зато внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови.