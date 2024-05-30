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В Улан-Удэ отметили праздник цветения яблони

В Улан-Удэ отметили праздник цветения яблони
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие приурочили к грядущему Дню защиты детей

30 мая на улице Столбовая в Улан-Удэ прошёл праздник цветения яблони. Жители улицы отмечают это мероприятие уже третий год подряд в преддверии Дня защиты детей.

- Я администрации города пообещал, что мы эту улицу полностью озеленим. Своё слово мы сдержали. Первые годы проводили здесь по три-четыре субботника. Я организовывал жителей, своих работников, пересаживать много пришлось. Третий год мы празднуем 100% посадку яблони, они цветут, и у людей появляется хорошее настроение. Этот праздник обычно приурочиваем ко Дню защиты детей, но сегодня у нас ещё день рождения Республики Бурятия. Работу сделали, можно теперь попеть и потанцевать, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета Владимир Тулонов.

Тулонов отметил, что на этой улице яблони цветут хорошо и красиво.

На месте царила праздничная атмосфера. Собралось много детей и жителей домов. Горожане танцевали, пели песни и играли в викторины. Собравшихся бесплатно угощали кашей, соком и чаем.

На время проведения мероприятия территорию обезопасили оградительной лентой.



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году яблоню предложили сделать брендом Улан-Удэ.
яблоня деревья ГорсоветУУ

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