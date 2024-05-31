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Ориентировщики Байкальского региона проведут матчевую встречу

Ориентировщики Байкальского региона проведут матчевую встречу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования пройдут в столице Забайкальского края

С 8 по 10 июня в Чите состоится матчевая встреча ориентировщиков Байкальского региона. Участие примут мужчины и женщины 2005 г.р. и старше, мальчики и девочки 2014-2015 гг.р., любители 2005 г.р. и старше, мальчики и девочки 2012-2013 гг.р., ветераны 1984 г.р. и старше, юноши и девушки 2010-2011 гг.р., юноши и девушки 2008-2009 гг.р., юноши и девушки 2006-2007 гг.р.

8 июня соревнования на дистанции «кросс-спринт» пройдут в лесной зоне в районе сквера «Гагаринский», в микрорайоне Сосновый бор. 9 июня в лесной зоне «Сопка Батарейная» проведут турнир на дистанции «кросс-классика». 10 июня в лесной зоне «Сопка Батарейная» спортсмены пробегут кросс-эстафету (2 человека) и кросс-общий старт.

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Забайкальский край спортивное ориентирование спорт

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