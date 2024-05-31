Всего в Россию из украинского плена вернулись 75 военнослужащих
31 мая Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими.
В Россию из плена вернулись 75 российских военнослужащих. Украине также переданы 75 пленных.
«Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь»,— сообщило Минобороны России.
Отмечается, что посредником в переговорах по обмену пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Среди вернувшихся на Родину - и двое военнослужащих из Бурятии. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Дорогие земляки, важная новость! В рамках обмена вернули двоих наших земляков! Очира Борисовича Ж. и Дмитрия Анатольевича Т.
Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами», - написал глава республики.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в Парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции, опубликовал ролик с освобождёнными российскими военными. Все они выражали бурную радость от возвращения домой. Один из них даже пошутил: «Мама, я полгода жил с тёщей. Так что плен — это ерунда!».
Этот обмен военнопленными стал первым почти за четыре последних месяца. В последний раз Россия и Украина проводили обмен пленными 8 февраля. Тогда он прошёл по формуле «100 на 100». Как сообщал «Байкал-Daily», среди вернувшихся домой были и трое жителей Бурятии. Один из них был мобилизован в сентябре 2022-го, двое других заключили контракты на призывных пунктах.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что одного из освобождённых военных из Бурятии в украинском плану хотели убить. Он опубликовал соответствующее видео с мужчиной, к голове которого приставили пистолет.
Из украинского плена вернули двух военнослужащих из Бурятии
Общество, Фото:
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