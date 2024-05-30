Это коснётся детей из многодетных семей
Поправки в закон о социальной поддержке многодетных семей рассмотрели на 12-й сессии законодательного собрания Иркутской области. Изменения предусматривают приведение положений областного закона в соответствие с указом президента РФ.
В законе закрепляется статус многодетной семьи. Многодетной семьёй будет считаться такая семья, в которой растёт и воспитывается не менее 3 детей. Статус многодетности присваивается бессрочно, но меры социальной поддержки семья получает до исполнения старшему ребёнку 18 лет, а если он учится на дневной форме – до 23 лет.
Расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. В частности, установлен бесплатный проезд школьников на общественном автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения и в городском наземном электрическом транспорте.
– Законопроект был внесён межфракционно, его поддержали все партии, представленные в законодательном собрании, – отметил глава региона Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, положения закона, касающиеся предоставления бесплатного проезда вступят в силу с силу с 1 сентября 2024 года. Положения, касающиеся размера пособия на приобретение школьной и спортивной формы, вступят в силу с 1 января 2025 года.
В Иркутской области введут бесплатный проезд для школьников
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