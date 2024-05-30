Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика была создана 30 мая 1923 года
30 мая отмечается официальный республиканский праздник - День Республики Бурятия.
Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика была создана 30 мая 1923 года постановлением президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета.
Земляков с праздником поздравил председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев. В поздравлении говорится:
«Уважаемые жители города Улан-Удэ и Республики Бурятия! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас со 101-й годовщиной образования Республики Бурятия!
Наша республика имеет богатое прошлое, стабильное настоящее и уверенное будущее. Мы не утратили самобытные традиции, чтим своих предков, живём, приумножая и развивая разнообразие культуры и признаемся в любви к своей родной Бурятии. Жители Бурятии, солнечной и гостеприимной республики, имеют счастье жить у берегов священного озера Байкал, в окружении прекрасной природы, которая дарит душевное тепло и даёт силы для трудовых и ратных подвигов.
Испокон веков здесь в мире и согласии проживают люди разных национальностей. Мы с уважением относимся к традициям и обычаям, поздравляем с национальными праздниками, вместе радуемся успехам друг друга и поддерживаем в минуты печали. Самое главное богатство республики – это люди, которые здесь живут, работают, воспитывают детей. Именно на людях труда, беззаветно любящих свою малую родину, и строится единство и сила Бурятии. Сегодня все мы работаем и вносим вклад в укрепление социально-экономического благосостояния нашего города и республики.
Дорогие земляки! Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, мирного неба и процветания!»
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём Республики Бурятия
Власть, Фото:
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