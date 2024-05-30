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В Бурятии на тушение лесного пожара направят вертолёт

В Бурятии на тушение лесного пожара направят вертолёт
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Пожар действует в труднодоступной каменистой местности

Вертолёт Ми-8 с водосливным устройством направили на тушение лесного пожара в Баунтовском районе Бурятии. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства

- Для тушения лесного пожара в Баунтовском эвенкийском районе будет организована доставка воды с помощью вертолёта Ми-8. Транспортировка осуществляется с помощью внешней подвески, объём которой составляет один кубометр, - говорится в сообщении.

Такое решение приняли в связи с отсутствием естественных источников воды на этой территории. Местность там каменистая и труднодоступная.

Также на тушение для усиления группировки доставят десантников-пожарных.

Возгорание обнаружили 25 мая, пожар возник из-за грозы.

- Чтобы побыстрее справится с огнём, мы задействуем все возможные ресурсы. Ситуация в Бурятии с лесными пожарами непростая, нам важно как можно оперативнее ликвидировать небольшие, локальные очаги - для сосредоточения сил на наиболее трудных возгораниях. В Витимском лесничестве действует два лесных пожара, на площади 27 и 1100 га, второй перебросился к нам с Забайкальского края. Ситуация находится под контролем специалистов, - сообщил начальник отдела охраны, защиты лесов Пётр Будунов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии разрастается площадь лесных пожаров. Позавчера огнём было охвачено 3,7 тысяч га, накануне - более 16 тысяч га, а сегодня утром площадь возгораний выросла почти до 25 тысяч га. Самая сложная ситуация - в Муйском районе.
лесные пожары

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