Мужчина зарезал свою сожительницу
46-летний житель Окинского района Бурятии предстал перед судом за второе убийство.
Ранее он был осуждён за убийство, отсидел срок и вышел. А в январе 2024 года зарезал свою сожительницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа случилась на фермерской стоянке в местности Мост, что недалеко от села Саяны. 25 января в течение дня пара употребляла спиртное, а вечером на фоне алкогольного опьянения они поссорились. Во время конфликта мужчина схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь и шею возлюбленной.
Женщина скончалась на месте. Мужчина же просто лёг спать, не оказав никакой помощи.
- Тункинский районный суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Житель Бурятии осудили за второе убийство
Происшествия, Фото:
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