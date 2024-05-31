В районе Элеватора в Улан-Удэ завершился грандиозный ремонт трамвайных путей

В столице Бурятии подошёл к концу ремонт трамвайных путей на проспекте 50-летия Октября. Он должен был завершиться ещё в среду, 29 мая, но затянулся из-за дождя. В пятницу, 31-го, проезд в сторону Элеватора открыли.
Ремонт стартовал перед выходными. Изначально его хотели начать 17 мая, но в итоге отложили на неделю – решили подождать до окончания учебного года для снижения заторов на дорогах. Соответствующее поручение дал тогда мэр Игорь Шутенков.
Из-за обновления изношенных путей на проспекте 50-летия Октября менялась схема движения 11-ти автобусных маршрутов – № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59 и 100 по направлению в центр города. Они объезжали закрытый участок через улицы Жуковского, Хоца Намсараева и Гагарина и далее – по утверждённым схемам.
Все работы велись по ночам, сразу после окончания движения трамваев. Подрядная организация приготовила для укладки сертифицированные железобетонные плиты – их разместили на щебёночно-песчаной подушке, а стыки залили битумной мастикой. Специалисты уверяли, что успеют всё сделать в срок, до 29-го числа, но этого не случилось как раз из-за дождя.