Он поддерживал в соцсетях украинских националистов
В Северобайкальске задержали пособника вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео с задержанием разместили накануне в telegram-канале «Два майора». В публикации к записи говорится, что мужчина, являющийся гражданином России, размещал в соцсетях посты в поддержку украинских националистов. А дома у него обнаружили экстремистскую литературу.
Сообщается, что злоумышленник вступил в переписку с врагом через бот и решительно выражал поддержку ВСУ.
На кадрах, размещённых в telegram-канале, он уже после задержания раскаивался, обещал всё удалить и клялся, что «такого больше не повторится».
На севере Бурятии задержали пособника ВСУ
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