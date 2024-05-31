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На севере Бурятии задержали пособника ВСУ

На севере Бурятии задержали пособника ВСУ
Общество, 
Он поддерживал в соцсетях украинских националистов

В Северобайкальске задержали пособника вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео с задержанием разместили накануне в telegram-канале «Два майора». В публикации к записи говорится, что мужчина, являющийся гражданином России, размещал в соцсетях посты в поддержку украинских националистов. А дома у него обнаружили экстремистскую литературу.

Сообщается, что злоумышленник вступил в переписку с врагом через бот и решительно выражал поддержку ВСУ.

На кадрах, размещённых в telegram-канале, он уже после задержания раскаивался, обещал всё удалить и клялся, что «такого больше не повторится».
задержание

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