На севере Бурятии из-за непогоды застряли самолёты





В ведомстве проконтролировали соблюдение прав пассажиров на получение услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами и при их нарушении призвали обращаться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону 8-914-011-68-91.





Накануне Байкальская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержкой нескольких авиарейсов – из Таксимо в Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ. Их осуществляют авиакомпаний «ИрАэро», «Красавиа» и «Ангара».Вылеты, запланированные на 29 и 30 мая, пришлось отложить из-за неблагоприятных метеоусловий – низкой облачности. Рейсы перенесли на пятницу, 31 мая.