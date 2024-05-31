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На севере Бурятии из-за непогоды застряли самолёты

На севере Бурятии из-за непогоды застряли самолёты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они не могли вылететь из Таксимо два дня

Накануне Байкальская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержкой нескольких авиарейсов – из Таксимо в Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ. Их осуществляют авиакомпаний «ИрАэро», «Красавиа» и «Ангара».

Вылеты, запланированные на 29 и 30 мая, пришлось отложить из-за неблагоприятных метеоусловий – низкой облачности. Рейсы перенесли на пятницу, 31 мая. 

В ведомстве проконтролировали соблюдение прав пассажиров на получение услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами и при их нарушении призвали обращаться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону 8-914-011-68-91.

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