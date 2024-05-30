В Чите неизвестные во время пикника устроили лесной пожар









Днём 27 мая в Ингодинском районе Читы произошёл лесной пожар. Огонь был потушен на 500 квадратных метрах.Сотрудники государственного пожарного надзора выяснили, что пожар устроили люди, устроившие в лесу пикник.- Не убрав за собой мусор и не потушив угли, любители отобедать на лоне природы ушли восвояси, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.А в Черновском районе вредители подожгли лес целенаправленно. Специалисты потушили пожар, состоящий из двух очагов, площадью в 1000 и 700 квадратных метров.В МЧС напомнили, что посещение лесов в Забайкальском крае находится под запретом. В случае причинения крупного материального ущерба лесному фонду или объектам инфраструктуры виновные несут уголовную ответственность.