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В Чите неизвестные во время пикника устроили лесной пожар

В Чите неизвестные во время пикника устроили лесной пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Виновники возгорания скрылись

Днём 27 мая в Ингодинском районе Читы произошёл лесной пожар. Огонь был потушен на 500 квадратных метрах.

Сотрудники государственного пожарного надзора выяснили, что пожар устроили люди, устроившие в лесу пикник.

- Не убрав за собой мусор и не потушив угли, любители отобедать на лоне природы ушли восвояси, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.


А в Черновском районе вредители подожгли лес целенаправленно. Специалисты потушили пожар, состоящий из двух очагов, площадью в 1000 и 700 квадратных метров.


В МЧС напомнили, что посещение лесов в Забайкальском крае находится под запретом. В случае причинения крупного материального ущерба лесному фонду или объектам инфраструктуры виновные несут уголовную ответственность.
лесные пожары

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