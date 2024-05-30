На юге Байкала посчитали медведей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Иркутской области провели учёт косолапых на Кругобайкальской железной дороге



Береговой учёт бурого медведя состоялся на южном побережье Байкала. Его ежегодно проводят научные сотрудники и инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» весной, задействуя для этого водный транспорт. Именно поэтому старт работ обычно совпадает с началом навигации на Байкале.



Протяжённость учётного маршрута, проходящего вдоль путей КБЖД, составляет 70 километров и включает территорию двух участковых лесничеств природоохранного учреждения: Маритуйского и Байкальского. Медведей, вышедших покормиться на склоны гор, обращённых к воде, считают утром и вечером. В эти часы хозяева тайги кормятся на склонах (марянах). Из-за того, что эти участки хорошо прогреваются солнцем, на них раньше появляется первая зелень, что делает их привлекательными для лесных обитателей, в первую очередь копытных и медведей.



В отдельные годы здесь встречается до 4 медведей на 10 км маршрута. В этом году показатель встречаемости хищника оказался низким: 2 особи на 10 километров. Специалисты научного отдела считают, что причина такой ситуации кроется в климатических особенностях текущей весны. По данным региональных гидрометеорологов, осадков в мае этого года выпало всего 31% от нормы, а фактическая температура воздуха оказалась на 2 градуса выше среднестатистических значений, что привело к пересыханию марян и недостатку на них сочного травянистого корма, который звери вынуждены искать в других местах.



- Важное обстоятельство, отмеченное научными сотрудниками в ходе проведения учётных работ, заключалось в том, что все встреченные на учётном маршруте медведи демонстрировали правильную реакцию на появление человека: обнаружив наблюдателей, сразу уходили! Таким образом, в настоящий момент потенциально конфликтных зверей в районе КБЖД не наблюдается. Специалисты «Заповедного Прибайкалья» будут отслеживать ситуацию с косолапыми на протяжении всего летнего периода, - сообщили в учрежлении.



