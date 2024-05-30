В Бурятии выбрали лучшие фотографии на «Алтаргану»

Подведены итоги конкурса-выставки художественной фотографии «Навстречу Алтаргане»



24 мая в Бурятии состоялся республиканский отборочный этап конкурса-выставки художественной фотографии «Навстречу Алтаргане», в рамках подготовки к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2024».



В конкурсе приняли участие фотографы-профессионалы и фотографы-любители по двум номинациям:

- «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина» - фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображения из сцен жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают бурятскую культуру);

- «Буряад арад» («Бурятский народ» - фотографии-портреты человека, любо группы людей, передающие характер, духовный мир и самобытность бурятского народа).



Всего было представлено 240 художественных фотографий из города Улан-Удэ и районов республики.



По итогам конкурса художественной фотографии жюри отобрало лучшие работы. Среди них снимки фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко. Также были отобраны работы следующих авторов: Урбазаев В.И., Цыренов Б.Б., Вторушина Е.А., Коноплев Е. и Терехин И.В.



- Работы фотохудожников будут представлять Республику Бурятия на международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2024» в Булганском аймаке Монголии, - сообщили в национальном музее РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

