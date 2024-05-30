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Мэрия Улан-Удэ рассмотрит варианты участков для строительства акватермального комплекса

Мэрия Улан-Удэ рассмотрит варианты участков для строительства акватермального комплекса
Экономика, 
Объект будет состоять из акватермальной зоны и отеля категории «три звезды»

На планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил создать рабочую группу по вопросу строительства акватермального комплекса.

- Это хороший и интересный проект. Наша задача - подыскать место для размещения этого объекта, с учётом его потребности в водоснабжении и водоотведении. Нужно ещё рассмотреть участки и со стороны архитектуры, где нам желательно этот комплекс разместить. Необязательно вписывать объект в уже существующую застройку, это место может стать новой точкой развития города и притяжения горожан, - поручил Игорь Шутенков.


Соглашение о создании и эксплуатации акватермального комплекса в Улан-Удэ на днях подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и директор ООО «Моредома» Денис Копышенков.

В середине июня представители компании «Моредома» приедут в Улан-Удэ, чтобы посмотреть каждый участок для строительства объекта. По соглашению, объект (площадью около 30 тысяч квадратных метров) будет состоять из акватермальной зоны и отеля категории «три звезды» на 120 номеров.

По предложению инвестора акватермальная зона будет включать: входную группу с приёмной-размещением, до 2000 квадратных метров открытых и закрытых бассейнов, 12 видов различных бань, спа-зону с профессиональным оборудованием, косметологическими и массажными кабинетами.

Предполагаемые затраты на строительство составят более 1 млрд рублей. Планируемый срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию – 6 лет, срок строительства объекта – 4 года.

Рабочую группу администрации Улан-Удэ, которая будет курировать проект, возглавит первый заммэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев. В её состав войдут представители комитета по архитектуре, Фонда развития Улан-Удэ, комитета по управлению имуществом и др. 
администрацияУУ акватермальный комплекс

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