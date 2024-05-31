Общественник проверил подразделение Госавтоинспекции Бурятии

Член Общественного совета при МВД по Бурятии Николай Атрашкевич посетил с проверкой МРЭО УГИБДД.- Член общественного совета положительно отметил систему электронной очереди и удобный график работы – осуществить регистрационные операции возможно и выходные дни. Было также отмечено отсутствие очередей, профессионализм, корректность и вежливость полицейских при работе с гражданами, оперативность действий по возникшим ситуациям, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.Заместитель начальника подразделения подполковник полиции Игорь Измайлов сообщил, что ежемесячно по заявлениям граждан совершается более 3,5 тысяч регистрационных операций – это регистрация и снятие с учёта транспортных средств, внесение изменений в регистрационные документы.Для удобства граждан запись в подразделение ведётся через портал государственных услуг.