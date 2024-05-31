Воздух прогреется до 27 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая местами по республике кратковременные дожди, грозы, возможен град. Максимальная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла, местами будет немного прохладнее и всего 15-20 градусов выше ноля. Ветер переменный ночью 7-12 м/с.
В Улан-Удэ днём возможна гроза с небольшим дождём. Воздух прогреется до 22-24 градусов. Ожидается переменный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Май в Бурятии завершается грозами
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