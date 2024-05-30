Его собираются создать в селе Кырен
28 мая в большом зале администрации Тункинского района Бурятии прошла встреча с сотрудниками, предпринимателями и жителями села Кырен. На мероприятии обсудили проект, подготовленный для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и посёлках городского типа от 5 тыс. человек.
На совещании была представлена концепция общественного центра, который планируется создать вдоль улицы Ленина в селе Кырен. Главной идеей проекта является объединение функций – здесь будут расположены зона отдыха с местами сидения под навесами, парковка для туристических автобусов и автомобилей, стела с зоной отдыха, ярмарочные ряды с местами сидения, смотровая площадка с арт-объектом, качели, павильон. Кроме этого, общественный центр будет иметь современный дизайн с элементами национального колорита.
- Проект вызвал живой интерес участников совещания, и был одобрен для дальнейшей реализации в рамках конкурса, - сообщили в районной администрации.
Сейчас от местных жителей ждут мнений о представленной концепции.
В райцентре Бурятии представили концепцию центра отдыха
Общество, Фото:
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