В Монголии найдены останки 27 солдат, погибших на Халхин-Голе

Общество, Фото: Русский Дом (РЦНК) в Улан-Баторе

У четырёх из них были установлены имена



27 мая в Улан-Баторе, в Русском доме состоялась встреча с участниками международной экспедиции «Халхин-Гол», которая начала свою работу в Монголии 16 мая. Участники экспедиции рассказали о результатах поисковых работ на местах боев советско-монгольских войск с японской армией в районе реки Халхин-Гол в 1939 году.



По результатам поисковых работ на местах сражений были установлены имена четырёх из 27 найденных останков советских солдат, без вести пропавших и погибших в боях сражений на Халхин-Голе. Также обнаружены останки трёх японских солдат, которые были переданы в местный музей Победы аймака Дорнод.



- Результаты поисков превзошли все наши ожидания: найдены останки 27 погибших на поле боя советских бойцов. Они числились, как без вести пропавшие и теперь будут перезахоронены со всеми воинскими почестями. И самое важное и ценное – четыре из них идентифицированы! Это значит, что родственники героев узнают о судьбе своих близких и, возможно, даже примут участие в почётном захоронении. В этом и есть главное предназначение экспедиции – найти наших воинов, воздать им почёт и вернуть о них память. Ни один солдат или офицер не должен безвестно лежать на поле сражения, - заявил руководитель международной экспедиции «Халхин-Гол 2024» Александр Орлов.



Он также отметил, что по возвращению в Москву экспедиционная группа продолжит поиск родственников остальных неопознанных солдат.



Напомним, что участие в работе экспедиции, которая проходила на сопках Ремизова с 16 по 23 мая, приняли волонтёры из 11 регионов Российской Федерации, а также студенты, преподаватели и историки из российских вузов и Монгольского государственного университета.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», среди участников сражений на реке Халхин-Гол более двух тысяч советских солдат считаются пропавшими без вести. Российская экспедиционная группа сообщила, что передала музею сомона Халхгол аймака Дорнод исторические артефакты, найденные в ходе полевых исследований.



