В Улан-Удэ обнаружили «чёрного кредитора»

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Он незаконно выдавал займы



В Улан-Удэ выявили «чёрного кредитора» - предпринимателя, незаконно выдававшего займы населению.



Он действовал по схеме «Хранитель»: когда предлагают потребительские займы под видом услуг хранения. Клиенту предлагают оставить вещь на хранение, получив за неё обеспечительный платёж. А через определённый срок клиент должен её забрать, вернуть платёж и уплатить комиссию за хранение. На самом деле это обманная схема, которой прикрывают выдачу займа.



- Установлено, что индивидуальный предприниматель предоставлял потребительские займы населению под видом услуг по хранению. Он заключал с физическими лицами договоры хранения ювелирных изделий, бытовой техники, иного ценного имущества с одновременной выдачей гражданам денежных средств за сданную вещь. По истечении установленного договором срока сданное имущество выкупалось за сумму, превышающую полученную в момент сдачи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ «Осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на её осуществление». Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Законность постановленного решения проверена Верховным судом республики, решение оставлено без изменения.

