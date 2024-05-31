В соревнованиях участвовали ветераны спорта
Бурятские спортсмены выиграли 17 медалей на чемпионате России по вольной борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили 29 мая в Смоленске.
Как сообщает министерство спорта РБ, победителями в своих весовых и возрастных категориях стали: Будожапов Содном (70 B) и Цыренов Батор (100 C).
Серебряные награды завоевали: Биликтуев Буянто (62 В), Биликтуев Даши-Доржи (70 G), Хабибов Руслан (130 D) и Максаров Цыбик (130 А).
Бронзу выиграли: Базаров Эрдэни (62 C), Васильев Тумэн (70 B), Гармаев Александр (70), Ухинов Чингис (70 B), Пурбуев Дашинима (70), Будажапов Вадим (78 В), Цыбиков Евгений (78 В). Евреев Тарас (78 D), Дашинимаев Булат (88 А), Шарапов Альберт (100 E), Пинтаев Алексей (130 A).
Бурятские борцы завоевали 17 медалей чемпионата России
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