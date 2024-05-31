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В Иркутской области в ДТП погиб водитель и пострадали два пассажира

В Иркутской области в ДТП погиб водитель и пострадали два пассажира
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У погибшего не было водительских прав

Вблизи села Мельница Нижнеудинского района Иркутской области в перевернувшемся автомобиле погиб водитель, двое пассажиров получили травмы.

ДТП произошло около 4 часов утра 29 мая на 4 километре автодороги Нижнеудинск - Порог.

- Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля Toyota Harrier допустил съезд с дорожного полотна. В результате мужчина, находившийся за рулём автомобиля, скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажиры - 21-летний парень и 20-летняя девушка - с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.


Установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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