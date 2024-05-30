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Трое московских предпринимателей перенесли бизнес в Бурятию

Трое московских предпринимателей перенесли бизнес в Бурятию
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Они стали налоговыми резидентами Джидинского района

Сразу трое столичных предпринимателей перевели свой бизнес из Москвы в Бурятию. Теперь они стали налоговыми резидентами Джидинского района, сообщает «Джида-инфо 24/7».

Один из бизнесменов Александр Валентюкевич рассказал, что видит в республике как дальневосточном регионе большие возможности для развития. По словам главы муниципального образования Валерия Шагжитарова, власти рады привлечению молодых, инициативных и социально ответственных предпринимателей из других субъектов.

- Помимо увеличения налоговой базы, они внесут и свежую «струю» в развитие бизнеса в районе. Будем оказывать им всестороннюю поддержку для успешной деятельности, – заверил руководитель района.

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