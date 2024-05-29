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У участвующего в СВО штурмовика из Бурятии таинственно исчезли деньги с карты

У участвующего в СВО штурмовика из Бурятии таинственно исчезли деньги с карты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Средства с неё списывали, пока боец лежал в госпитале

К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой ещё в марте обратился участник специальной военной операции из Бурятии. На СВО он отправился в составе добровольческого штурмового отряда. При выполнении боевой задачи наш земляк получил тяжёлое ранение и оказался в военном госпитале.
 
Пока мужчина находился там на лечении, с его банковской карты неоднократно снимались и переводились деньги, причём без ведома хозяина. Штурмовик не мог вспомнить, при каких обстоятельствах карточка была утрачена или похищена.

Омбудсмен направила обращение на имя министра внутренних дел республики Олега Кудинова. В итоге в апреле в ведомстве возбудили уголовное дело о краже – по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, по которому боец проходит потерпевшим. Военнослужащего уведомили об этом лично.
кража деньги уполномоченный по правам человека

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