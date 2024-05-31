При возгорании никто не пострадал
Всё произошло в одном из гаражных кооперативов в Муйском районе. Вечером 30 мая там началось возгорание. В ГК отправились двое сотрудников пожарной части № 52
Прибыв на место, они обнаружили полыхающий ВАЗ без госномеров. Потушить автомобиль удалось к 18:25. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина уже известна – поджог, сообщает «Муя-инфо.24/7».
На севере Бурятии подожгли автомобиль
Происшествия, Фото:
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