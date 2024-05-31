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Врач из Агинского округа удостоена звания заслуженного работника здравоохранения РФ

Врач из Агинского округа удостоена звания заслуженного работника здравоохранения РФ
Общество,  Фото:Могойтуйская ЦРБ
Указ был подписан 29 мая

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» заместителю главного врача Могойтуйской районной больницы Забайкалья, кандидату медицинских наук Хандажаб Далаевой. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Хандажаб Далаева - уроженка Могойтуйского района. Общий трудовой стаж в медицине - больше 30 лет, из них 17 лет - в должности заместителя главного врача районной больницы.

Как отмечают коллеги, Хандажаб Далаева много лет занимается внедрением стандартов и порядков оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, пристальное внимание уделяет вопросам снижения младенческой и материнской смертности. С мая 2020 года она внесла большой вклад в создание межрайонного инфекционного моногоспиталя для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией для обслуживания населения семи районов края. За период работы моностационара лечение в нём прошли 3030 пациентов. Как врач терапевт сама курировала тяжёелых больных, проводила телемедицинские консультации с ведущими специалистами учреждений здравоохранения Забайкальского края по оказанию своевременной и оперативной помощи пациентам.

- За добросовестный многолетний труд и личный вклад в развитие системы здравоохранения Забайкальского края неоднократно награждена грамотами губернатора, министерства здравоохранения региона, окружной и районной администраций, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
награждение здравоохранение Агинский Бурятский округ

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