Следователи начали проверку
В Улан-Удэ следователи начали проверку по поводу нарушения прав женщины-инвалида на получение лекарства.
- В средствах массовой информации размещена публикация, в которой приведены сведения, что жительница г Улан-Удэ является инвалидом 1-й группы. В течение нескольких лет из-за заболевания она лишилась ног, теперь из-за отсутствия лекарств под риском оказались руки. В течение месяца она обращалась в лечебное учреждение, ей сообщили, что ожидание препарата займет еще 90 дней. Такой длительный срок без лекарства может привести к необратимым последствиям, - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.
Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ проводится доследственная проверка. В рамках неё будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников организаций здравоохранения, ответственных за своевременное обеспечение льготников лекарствами.
В Улан-Удэ женщина может лишиться рук из-за отсутствия лекарств
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