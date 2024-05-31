Фитосанитарных сертификатов у иностранки не оказалось. Тем самым она нарушила части 1 статьи 25 и часть 1 статьи федерального закона № 206 («О карантине растений») от 21 июля 2014 года. На женщину составили протокол по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»). Абрикосы, лук и чернослив вернули в Россию для оформления необходимых документов.
Иностранка пыталась вывезти из Бурятии абрикосы, лук и чернослив
Общество, Фото:
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Всё произошло в Кяхтинском районе – в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Кяхта». При проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудник управления Россельхознадзора по Иркутской области и РБ и специалисты Бурятской таможни выявили нарушение. На нём попалась жительница соседней Монголии. Иностранка пыталась вывезти из России 17 килограммов лука-севка в сетке, два пакета сушёных абрикосов общим весом 10 килограммов и 10-килограммовую коробку чернослива.
Фитосанитарных сертификатов у иностранки не оказалось. Тем самым она нарушила части 1 статьи 25 и часть 1 статьи федерального закона № 206 («О карантине растений») от 21 июля 2014 года. На женщину составили протокол по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»). Абрикосы, лук и чернослив вернули в Россию для оформления необходимых документов.
Фитосанитарных сертификатов у иностранки не оказалось. Тем самым она нарушила части 1 статьи 25 и часть 1 статьи федерального закона № 206 («О карантине растений») от 21 июля 2014 года. На женщину составили протокол по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»). Абрикосы, лук и чернослив вернули в Россию для оформления необходимых документов.
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