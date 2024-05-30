Смерть произошла во время заготовки дров
Житель Еравнинского района Бурятии получил срок за случайное убийство.
В феврале мужчина заготавливал сухостойную древесину. Во время работ он не убедился в том, что рядом никого нет и бензопилой сделал надпилы ствола дерева, после чего ствол спиленного дерева упал на голову приятеля. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
В суде мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.
Суд признал его виновным по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ, - сообщили в Еравнинском районном суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии случайно убил мужчину упавшим деревом
Происшествия, Фото:
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