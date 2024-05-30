Жителю Бурятии дали два года «строгача» за неудавшуюся кражу

Он хотел стащить из бани металлическую дверь



Житель Бурятии предстал перед судом за попытку кражи. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 – пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, мужчина пытался похитить металлическую печь из бани, но тут возле дома раздались голоса людей и злоумышленнику пришлось скрыться.



Горе-вор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако с учётом рецидива преступлений ему дали реальный срок – два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.

