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Жителю Бурятии дали два года «строгача» за неудавшуюся кражу

Жителю Бурятии дали два года «строгача» за неудавшуюся кражу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он хотел стащить из бани металлическую дверь

Житель Бурятии предстал перед судом за попытку кражи. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 – пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, мужчина пытался похитить металлическую печь из бани, но тут возле дома раздались голоса людей и злоумышленнику пришлось скрыться.

Горе-вор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако с учётом рецидива преступлений ему дали реальный срок – два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.
кража уголовное дело суд

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