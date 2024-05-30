В Бурятии сельчане попросили разобраться с «безобразной» дорогой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Её пообещали привести в порядок к октябрю



Жители Баргузинского района недовольны состоянием дороги от Баргузина до села Улюн и от улуса Ярикта до Буксыгена. Люди поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», когда её приведут в порядок. «Дорога безобразная», – заявили сельчане.



В ГКУ «Бурятрегионавтодор» отметили, что ремонт 13-километрового участка трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» (с 347-го по 360-ый километр) должны завершить в октябре.



В учреждении добавили: обслуживающая организация регулярно выравнивает проезжую часть дороги. Автогрейдер работал 25-26 мая. Следующий выход запланировали на четверг, 30 мая.



