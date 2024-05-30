Прокурор Бурятии проверил колонию-поселение

















Прокурор Бурятии Михаил Филичев проверил условия содержания осуждённых в колонии-поселении № 3. Вместе с ним в проверке участвовали уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова и председатель Общественной наблюдательной комиссии Вячеслав Захаров.Они осмотрели общежития отрядов, магазин, помещения камерного типа, производственные объекты, пищеблок.Выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного, трудового, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.- Внимание администрации колонии-поселения обращено на упущения при осуществлении контроля за соблюдением осужденными режимных требований. Отмечены недостатки в организации работы по удержанию с осужденных алиментов, установленных решениями судом, на содержание детей, - отметили в прокуратуре.Для устранения нарушений прокурор республики внёс представление начальнику УФСИН России по Бурятии Сергею Кудрявцеву.Кроме того, Михаил Филичев провёл личный приём осуждённых, отбывающих наказание в учреждении. По всем обращениям организованы проверки, их результаты контролируются прокуратурой республики.