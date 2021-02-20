 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 февраля

19 февраля

Популярное

За день на Байкале два автомобиля провалились под лёд

За день на Байкале два автомобиля провалились под лёд
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
Один из автомобилей полностью скрылся под водой

В Иркутской области 19 февраля около 4-х часов дня на озере Байкал произошло два провала автомобилей под лёд. Ехали не по ледовым переправам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Первый инцидент произошёл с улан-удэнцами в пяти километрах от посёлка Бугульдейка. Как сообщал «Байкал-Daily», на автомобиле «Toyota Hilux» они решили сократить путь по льду озера. Попытка проехать ледовый нажим завершилась частичным провалом. Передними колесами автомобиль оказался в трещине.

На момент прибытия спасателей четверо улан-удэнцев находились на льду в ожидании помощи. Спасателям удалось извлечь автомобиль и транспортировать его и людей на берег. По факту происшествия проводится проверка.

Второе происшествие было зарегистрировано в районе бухты Шида на Малом море. В 30 метрах от берега под лёд ушел автомобиль «Suzuki Grand Vitara». Глубина в месте провала - семь метров, наблюдаются промоины, трещины, толщина льда не превышает пяти сантиметров. Машина полностью скрылась под водой.

Водитель и пассажир успели выбраться. В отношении водителя были составлены протоколы об административном правонарушении.

Байкал провалы под лед
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардеец пытался затолкать официантке деньги в рот
В Улан-Удэ росгвардеец пытался затолкать официантке деньги в рот
Происшествия, 20.02.2021
Работница ресторана пострадала из-за просьбы об оплате
В Иркутской области осудили убийцу отшельница
В Иркутской области осудили убийцу отшельница
Происшествия, 20.02.2021
Убийца получил более семи лет колонии
В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и травмировалась
В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и травмировалась
Происшествия, 20.02.2021
ДТП с лошадью произошло в тёмное время суток
В Бурятии спасли повредившего спину рыбака
В Бурятии спасли повредившего спину рыбака
Происшествия, 20.02.2021
Инцидент произошёл в местности Маяк
Автомобиль улан-удэнцев застрял в трещине на Байкале
Автомобиль улан-удэнцев застрял в трещине на Байкале
Происшествия, 20.02.2021
Люди обратились за помощью к спасателям 
Житель Иркутской области хотел стать майнером, но потерял деньги
Житель Иркутской области хотел стать майнером, но потерял деньги
Происшествия, 19.02.2021
Это второй подобный случай в Усолье-Сибирском
Братчанин сделал мошенникам 40 переводов на 900 тысяч
Братчанин сделал мошенникам 40 переводов на 900 тысяч
Происшествия, 19.02.2021
Мужчина сдался под нажимом аферистов
Жительница Бурятии задушила голую любовницу мужа
Жительница Бурятии задушила голую любовницу мужа
Происшествия, 19.02.2021
Женщина застукала мужа с любовницей, уединившихся в бане
Отец убитой девочки в Чите снял душераздирающее видео
Отец убитой девочки в Чите снял душераздирающее видео
Происшествия, 19.02.2021
Отец застреленной девочки опубликовал видео с рассказом о произошедшем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^