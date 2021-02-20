Один из автомобилей полностью скрылся под водой
В Иркутской области 19 февраля около 4-х часов дня на озере Байкал произошло два провала автомобилей под лёд. Ехали не по ледовым переправам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Первый инцидент произошёл с улан-удэнцами в пяти километрах от посёлка Бугульдейка. Как сообщал «Байкал-Daily», на автомобиле «Toyota Hilux» они решили сократить путь по льду озера. Попытка проехать ледовый нажим завершилась частичным провалом. Передними колесами автомобиль оказался в трещине.
На момент прибытия спасателей четверо улан-удэнцев находились на льду в ожидании помощи. Спасателям удалось извлечь автомобиль и транспортировать его и людей на берег. По факту происшествия проводится проверка.
Второе происшествие было зарегистрировано в районе бухты Шида на Малом море. В 30 метрах от берега под лёд ушел автомобиль «Suzuki Grand Vitara». Глубина в месте провала - семь метров, наблюдаются промоины, трещины, толщина льда не превышает пяти сантиметров. Машина полностью скрылась под водой.
Водитель и пассажир успели выбраться. В отношении водителя были составлены протоколы об административном правонарушении.
За день на Байкале два автомобиля провалились под лёд
Происшествия, Фото:
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