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В Иркутской области водитель уехал с места смертельного ДТП

В Иркутской области водитель уехал с места смертельного ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сейчас его разыскивают полицейские

Сегодня утром на 9 километре автодороге «Тулун-Икей» в Иркутской области произошло ДТП, в котором погиб пешеход. На место выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что 29- летний мужчина двигался на правой стороне обочины по ходу движения машин. На одежде погибшего световозвращающие элементы отсутствовали. В настоящий момент, на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


ДТП.смерть Иркутская область
 
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