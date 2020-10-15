Сейчас его разыскивают полицейские
Сегодня утром на 9 километре автодороге «Тулун-Икей» в Иркутской области произошло ДТП, в котором погиб пешеход. На место выехала следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что 29- летний мужчина двигался на правой стороне обочины по ходу движения машин. На одежде погибшего световозвращающие элементы отсутствовали. В настоящий момент, на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области водитель уехал с места смертельного ДТП
Происшествия, Фото:
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