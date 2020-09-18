В Бурятии COVID-19 выявяют у школьников и вахтовиков

Министр здравоохранения сообщила об очагах коронавируса в Бурятии
Сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова раскрыли ситуацию с очагами коронавируса в республике.
Очаг в Еравнинском районе локализуется. На лечении осталось 15 пациентов, завершили лечение уже 140 человек.
Вспышка COVID-19 произошла в Тэгдинской школе в Хоринском районе Бурятии – заболели дети и работники школы. На сегодня 14 пациентов лечатся в больнице, на амбулаторном лечении ещё 26 больных. Круг контактных составляет 310 человек, у всех взяты анализы.
- Считаем, что ситуация в Хоринском районе на контроле и идёт наблюдение со стороны медицинских работников, - сказала Евгения Лудупова.
В Кижингинском районе произошла вспышка коронавируса в школе-интернате в Кижинге. В связи с этим открыты дополнительные койки в центральной районной больнице. Всего в Кижингинском районе 40 больных, их них восемь детей.
- Идёт большая работа, которую мы делаем в соответствии с клиническими рекомендациями и, в принципе, контролируем ситуацию, - подчеркнул Евгения Лудупова.
Также очаг коронавируса появился в Муйском районе. Здесь семь человек находятся на амбулаторном лечении, контактных лиц 49. Среди заболевших вахтовики.
- Сегодня после обследования прибывших вахтовиков – это жители, как и других регионов, так и с Улан-Удэ. «Бурятзолото» проводит обязательное тестирование вновь прибывших. Выявлено шесть инфицированных. Сейчас идёт обследование, если будет необходимость, мы их госпитализируем. Койки для этого в Муйской центральной районной больнице есть, - пояснила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии общее число заболевших коронавирусом достигло 6208.
В связи со всплеском заболеваемости в Бурятии вернули обязательное повсеместное ношение медицинских масок.
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям. Он сообщил, что на дистанционный режим работы с понедельника перейдут все крупные школы. На дистанционку переведут 30% учащихся – сначала одни классы, затем другие.
В Бурятии COVID-19 выявяют у школьников и вахтовиков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полицейские поймали его в гостинице
Министр здравоохранения сообщила об очагах коронавируса в Бурятии
Ружья обнаружили росгвардейцы
К тушению привлекались восемь единиц пожарной техники
Он напал на женщину на её работе
10 человек смогли выйти сами
Несовершеннолетняя девушка-водитель врезалась в сарай
Мужчина воровал из сумок пассажирок
Парочку поймали во время устройства очередной закладки
Пожарные отстояли 10 центнеров сена
Пожар произошёл в Заиграево
Грабительнице 23 года
Он выпивал с мужчинами, а после украл их телефоны
ДТП произошло в сумерках
Круг контактных лиц превысит четыре тысячи человек