 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии COVID-19 выявяют у школьников и вахтовиков

В Бурятии COVID-19 выявяют у школьников и вахтовиков
Происшествия, 
Министр здравоохранения сообщила об очагах коронавируса в Бурятии

Сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова раскрыли ситуацию с очагами коронавируса в республике.

Очаг в Еравнинском районе локализуется. На лечении осталось 15 пациентов, завершили лечение уже 140 человек.

Вспышка COVID-19 произошла в Тэгдинской школе в Хоринском районе Бурятии – заболели дети и работники школы. На сегодня 14 пациентов лечатся в больнице, на амбулаторном лечении ещё 26 больных. Круг контактных составляет 310 человек, у всех взяты анализы.

- Считаем, что ситуация в Хоринском районе на контроле и идёт наблюдение со стороны медицинских работников, - сказала Евгения Лудупова.

В Кижингинском районе произошла вспышка коронавируса в школе-интернате в Кижинге. В связи с этим открыты дополнительные койки в центральной районной больнице. Всего в Кижингинском районе 40 больных, их них восемь детей.

- Идёт большая работа, которую мы делаем в соответствии с клиническими рекомендациями и, в принципе, контролируем ситуацию, - подчеркнул Евгения Лудупова.

Также очаг коронавируса появился в Муйском районе. Здесь семь человек находятся на амбулаторном лечении, контактных лиц 49. Среди заболевших вахтовики.

- Сегодня после обследования прибывших вахтовиков – это жители, как и других регионов, так и с Улан-Удэ. «Бурятзолото» проводит обязательное тестирование вновь прибывших. Выявлено шесть инфицированных. Сейчас идёт обследование, если будет необходимость, мы их госпитализируем. Койки для этого в Муйской центральной районной больнице есть, - пояснила министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии общее число заболевших коронавирусом достигло 6208.

В связи со всплеском заболеваемости в Бурятии вернули обязательное повсеместное ношение медицинских масок.

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям. Он сообщил, что на дистанционный режим работы с понедельника перейдут все крупные школы. На дистанционку переведут 30% учащихся – сначала одни классы, затем другие.


коронавирус профилактика вахтовики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске рецидивист вырвал пакет у старушки
В Иркутске рецидивист вырвал пакет у старушки
Происшествия, 18.09.2020
Полицейские поймали его в гостинице
В Бурятии COVID-19 выявяют у школьников и вахтовиков
В Бурятии COVID-19 выявяют у школьников и вахтовиков
Происшествия, 18.09.2020
Министр здравоохранения сообщила об очагах коронавируса в Бурятии
В Иркутске горела квартира на 12-м этаже
Происшествия, 18.09.2020
К тушению привлекались восемь единиц пожарной техники
В Иркутской области 15-летний подросток погиб по вине 16-летней девушки
В Иркутской области 15-летний подросток погиб по вине 16-летней девушки
Происшествия, 18.09.2020
Несовершеннолетняя девушка-водитель врезалась в сарай
В Улан-Удэ поймали автобусного карманника
В Улан-Удэ поймали автобусного карманника
Происшествия, 18.09.2020
Мужчина воровал из сумок пассажирок
В Улан-Удэ парень с женщиной почти полгода распространяли «синтетику»
В Улан-Удэ парень с женщиной почти полгода распространяли «синтетику»
Происшествия, 18.09.2020
Парочку поймали во время устройства очередной закладки
В Бурятии горело кафе
В Бурятии горело кафе
Происшествия, 18.09.2020
Пожар произошёл в Заиграево
Улан-удэнец обокрал туристов
Улан-удэнец обокрал туристов
Происшествия, 18.09.2020
Он выпивал с мужчинами, а после украл их телефоны
В Бурятии прибавилось 64 больных коронавирусом
В Бурятии прибавилось 64 больных коронавирусом
Происшествия, 18.09.2020
Круг контактных лиц превысит четыре тысячи человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^