Крупные школы Бурятии уходят на дистанционку

- С понедельника 30% учащихся крупных школ численностью более тысячи человек будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно, то есть сначала 30 % одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику, - пояснил глава Бурятии.

- Подчёркиваю ещё раз, носить маски везде. Общественный транспорт, общественные места, просто на улице, в торговых сетях, на предприятиях, на производствах, в офисах, в общем везде. Давайте беречь друг друга, себя своих близких и своих детей. Всем здоровья. Будьте внимательны, - заключил Алексей Цыденов.







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