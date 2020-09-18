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Крупные школы Бурятии уходят на дистанционку

Крупные школы Бурятии уходят на дистанционку
Общество, 
Алексей Цыденов выступил с важным обращением к жителям республики

С понедельника все крупные школы Бурятии (где учится более тысячи человек) частично переходят на дистанционное обучение. На дистанционку переведут 30% учащихся. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём обращении к жителям республики.

- С понедельника 30% учащихся крупных школ численностью более тысячи человек будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно, то есть сначала 30 % одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику, - пояснил глава Бурятии.

В последние дни в Бурятии зафиксирован подъём заболеваемости коронавирусом. Вчера было плюс 89 человек заболевших, сегодня 64 – это небольшое снижение, но в целом, всё равно наблюдается рост.

На сегодняшний день коронавирусом заболели 142 школьника.

- На сегодня у нас учатся 147 тысяч детей наших, заболело 142 человека. Из 147 тысяч это, может быть, цифра небольшая, менее 1%. Но это не значит, что можно расслабляться. Я прошу родителей и детей быть очень внимательными, соблюдать все меры безопасности, - обратился глава Бурятии.

На сегодня семь школ в Бурятии полностью ушли на карантине из-за коронавируса. Помимо этого, в школах 900 человек находятся на карантине по причине ОРВИ. «Ситуация с ОРВИ тоже создает определённое напряжение», - отметил Алексей Цыденов.

Глава вновь обратился к землякам с просьбой быть максимально осторожными, носить маски везде.

- Подчёркиваю ещё раз, носить маски везде. Общественный транспорт, общественные места, просто на улице, в торговых сетях, на предприятиях, на производствах, в офисах, в общем везде. Давайте беречь друг друга, себя своих близких и своих детей. Всем здоровья. Будьте внимательны, - заключил Алексей Цыденов.



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