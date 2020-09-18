В Бурятии прибавилось 64 больных коронавирусом

Круг контактных лиц превысил четыре тысячи человек
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 18 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6208. Из них по Улан-Удэ – 3629.
За сутки коронавирус подтвердили ещё у 64 человек. Эта цифра намного больше, чем было ранее (когда в среднем регистрировалось по +30-40 заражённых в сутки), но меньше показателей двух последних дней. Как сообщал «Байкал-Daily», позавчера был резкий всплеск заболеваемости – сразу +71 больной, вчера цифра стала ещё больше – плюс 89. До печального рекорда (+90 за сутки, установлен 11 июня) не хватило совсем чуть-чуть.
Из 64 новых случаев COVID-19: 13 человек обследовали в связи с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5157 человек, или 83%. В том числе накануне выздоровели 50 пациентов.
С начала пандемии умерли 60 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть произошла в конце прошлой недели, когда скончался 67-летний мужчина.
Сегодня проходят лечение в стационарах республики 414 больных. На амбулаторном лечении находится ещё 577 пациентов с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей выросло с 13 до 14, состояние всех удовлетворительное.
В реанимации трёх стационаров находятся 24 тяжелобольных взрослых пациента (днём ранее было 20). Из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – 19.
- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 877 коек, занято – 437, в том числе с лабораторно подтверждённым коронавирусом – 414, свободно 440 коек. Занятость коечного фонда составляет 49,8 %, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц составляет 4095 человека, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», резкий всплеск заболеваемости в последние дни в Бурятии связали с очагом в Хоринском районе. В частности, в Тэгдинской средней школы заболели 16 человек, из них семь учителей, один техработник и восемь школьников.
Также с началом учебного года зафиксирован очаг в Кижингинском районе, где из 38 заболевших большинство ученики и сотрудники школы-интерната.
Накануне в связи с резким роста числа заражённых к жителям Бурятии обращался главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев. «Сейчас самые благоприятные условия для его распространения – низкая среднесуточная температура воздуха, уменьшение воздействия ультрафиолета и сезонный рост заболеваемости ОРВИ», - отметил он в обращении.
В Бурятии внедрят новый метод лечения коронавируса – кровью поделятся люди с антителами на коронавирус.
Вспышка COVID-2019 зафиксирована в администрации Прибайкальского района Бурятии.
В Бурятии прибавилось 64 больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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