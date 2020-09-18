 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии вернули повсеместное ношение масок

В Бурятии вернули повсеместное ношение масок
Общество, 
Меры ужесточают из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В Бурятии введён повсеместный масочный режим. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Валентина Бальжанова по результатам заседания оперативного штаба.

-Ранее, в летний период времени, было отменено решение о ношении масок в постоянном режиме. Было регламентировано их ношение только в публичных, общественных местах. В связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекции принято такое решение (о повсеместном ношении масок – ред.). Эта мера необходимая и она очень эффективная, поскольку всё зависит от путей передачи COVID-19, - сообщила Валентина Бальжанова.

Коронавирусом многие жители Бурятии заражаются на работе.

- Случаи заболевания регистрируются в различных коллективах. В этой связи обращаюсь к работодателям. Хотелось бы дополнительно напомнить о необходимости соблюдения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения инфекции в учреждениях, - призвала Валентина Бальжанова.

Она подчеркнула, что необходимо обеспечить качественный утренний фильтр, не допускать до работы людей с симптомами простуды, в том числе сотрудников с повышенной температурой тела.

- Кроме того, необходимо обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий. Принять определённые управленческие решения по разобщению работников в своём коллективе. Обращаясь к работодателям, хотелось бы сказать о том, что необходимо рассмотреть мероприятия по максимальному переводу своих работников на дистанционный режим работы, - обратилась Валентина Бальжанова.

Продолжают работу мобильные группы, проверяющие условия соблюдения антиковидных мер в организациях. Валентина Бальжанова сообщила, что сегодня бригады работают в общественном транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на дистанционный режим работы с понедельника перейдут все крупные школы. На дистанционку переведут 30% учащихся – сначала одни классы, затем другие.

- С учётом того, что регистрируются случаи заболевания в образовательных учреждениях, сегодня на оперативном штабе принято решение о том, что в школах, где обучается более тысячи человек, 30 % переходят на дистанционный режим обучения на две недели. Потом будет происходить смена – следующие 30% и так далее, - пояснила Валентина Бальжанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии был резкий скачок заболевших коронавирусом. Сегодня выявили 64 заболевших, накануне +89, позавчера +71. Общее число заболевших коронавирусом в республике на сегодня достигло 6208 случаев заражения.


маски коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пожарные поклонились иконе
В Улан-Удэ пожарные поклонились иконе
Общество, 18.09.2020
Прошёл молебен в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»
В Бурятии рассказали, как применять моющие средства
В Бурятии рассказали, как применять моющие средства
Общество, 18.09.2020
Советы дали специалисты Роспотребнадзора
В Бурятии вернули повсеместное ношение масок
В Бурятии вернули повсеместное ношение масок
Общество, 18.09.2020
Меры ужесточают из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
В Улан-Удэ выделили миллион рублей на парк имени Жанаева
В Улан-Удэ выделили миллион рублей на парк имени Жанаева
Общество, 18.09.2020
Средства на ремонт выделены из «Народного бюджета»
Крупные школы Бурятии уходят на дистанционку
Крупные школы Бурятии уходят на дистанционку
Общество, 18.09.2020
Алексей Цыденов выступил с важным обращением к жителям республики
Улан-удэнская квартира попала в список самых огромных и дорогих
Улан-удэнская квартира попала в список самых огромных и дорогих
Общество, 18.09.2020
В списке роскошных квартир Дальнего Востока оказался и Улан-Удэ
Бурятский «Головар» набрал 15 миллионов просмотров
Бурятский «Головар» набрал 15 миллионов просмотров
Общество, 18.09.2020
Скоро режиссёр фильма порадует новыми кинокартинами
В Бурятии наградили лучших лесников
В Бурятии наградили лучших лесников
Общество, 18.09.2020
Ко дню лесника наградили лучших в профессии
В Бурятии провели учебную эвакуацию в школе и детсаду
В Бурятии провели учебную эвакуацию в школе и детсаду
Общество, 18.09.2020
Учения прошли на севере республики
В Бурятии хирург рассказал, как оперирует больных COVID-19
В Бурятии хирург рассказал, как оперирует больных COVID-19
Общество, 18.09.2020
В «ковидных» условиях операции проводятся с учётом множества нюансов  
«Донорский светофор» в Бурятии горит красным
«Донорский светофор» в Бурятии горит красным
Общество, 18.09.2020
Станция переливания крови нуждается в донорах
В Улан-Удэ привезли ещё четыре б/у трамвая из Москвы
В Улан-Удэ привезли ещё четыре б/у трамвая из Москвы
Общество, 18.09.2020
Московские трамваи приехали на грузовых машинах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^