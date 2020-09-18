В Бурятии вернули повсеместное ношение масок

Меры ужесточают из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
В Бурятии введён повсеместный масочный режим. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Валентина Бальжанова по результатам заседания оперативного штаба.
-Ранее, в летний период времени, было отменено решение о ношении масок в постоянном режиме. Было регламентировано их ношение только в публичных, общественных местах. В связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекции принято такое решение (о повсеместном ношении масок – ред.). Эта мера необходимая и она очень эффективная, поскольку всё зависит от путей передачи COVID-19, - сообщила Валентина Бальжанова.
Коронавирусом многие жители Бурятии заражаются на работе.
- Случаи заболевания регистрируются в различных коллективах. В этой связи обращаюсь к работодателям. Хотелось бы дополнительно напомнить о необходимости соблюдения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения инфекции в учреждениях, - призвала Валентина Бальжанова.
Она подчеркнула, что необходимо обеспечить качественный утренний фильтр, не допускать до работы людей с симптомами простуды, в том числе сотрудников с повышенной температурой тела.
- Кроме того, необходимо обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий. Принять определённые управленческие решения по разобщению работников в своём коллективе. Обращаясь к работодателям, хотелось бы сказать о том, что необходимо рассмотреть мероприятия по максимальному переводу своих работников на дистанционный режим работы, - обратилась Валентина Бальжанова.
Продолжают работу мобильные группы, проверяющие условия соблюдения антиковидных мер в организациях. Валентина Бальжанова сообщила, что сегодня бригады работают в общественном транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на дистанционный режим работы с понедельника перейдут все крупные школы. На дистанционку переведут 30% учащихся – сначала одни классы, затем другие.
- С учётом того, что регистрируются случаи заболевания в образовательных учреждениях, сегодня на оперативном штабе принято решение о том, что в школах, где обучается более тысячи человек, 30 % переходят на дистанционный режим обучения на две недели. Потом будет происходить смена – следующие 30% и так далее, - пояснила Валентина Бальжанова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии был резкий скачок заболевших коронавирусом. Сегодня выявили 64 заболевших, накануне +89, позавчера +71. Общее число заболевших коронавирусом в республике на сегодня достигло 6208 случаев заражения.
В Бурятии вернули повсеместное ношение масок
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