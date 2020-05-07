Пожар в двухэтажном доме произошёл ночью
Сегодня ночью в селе Кабанск в Бурятии произошёл пожар в квартире жилого двухэтажного многоквартирного дома.
Пожарные прибыли к месту через две минуты после сообщения. В это время было сильное задымление по всему дому, очаг находился в квартире на втором этаже.
Владелец квартиры, в которой произошёл пожар, и 11 жильцов дома вышли самостоятельно. В доме ещё оставались люди. Звено газодымозащитной службы пожарной части №25 из двух соседних квартир спасло двух человек.
Одна женщина была спасена через окно по трёхколенной лестнице, вторая выведена через задымленный подъезд. Для этого на женщину надело специальное средство индивидуальной защиты органов дыхания, подключенное к кислородному баллону пожарного.
Огонь повредил квартиру изнутри на общей площади 35 кв.м. Также повреждены стена в подъезде, дверь соседней квартиры и чердак.
Владелец пострадавшей от огня квартиры с ожогами конечностей госпитализирован в медицинское учреждение.
Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Женщин спасли начальник караула Сергей Елизов и пожарные Николай Голубчиков и Антон Власов.
В Бурятии на пожаре спасли двух женщин
Происшествия, Фото:
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