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Житель Бурятии застрелил бешеную лису

Житель Бурятии застрелил бешеную лису
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бешеная лиса напала на собак

10 января в селе Илька Заиграевского района Бурятии больная бешенством лиса напала на собак.

Хозяин вышел во двор на лай собак. Он обнаружил двух своих питомцев, дерущихся с лисой во дворе дома. Мужчина застрелил лису, после чего обратился в Заиграевский филиал ветеринарии.

11 января место расположения трупа и конуры с вольером были продезинфицированы. Кроме того, ветеринарные специалисты изъяли труп животного.

- По результатам лабораторных исследований, проведённых 14 января методом флуоресцирующих антител, был выявлен антиген вируса бешенства, - сообщили в управлении ветеринарии.

Как сообщал «Байкал-Daily», случаи бешенства несколько раз фиксировали в Бурятии в последние годы. В сентябре 2018 года в микрорайоне Зверосовхоз местный житель обнаружил в своём гараже бешеную лисицу. Он тут же запер её и вызвал ветеринаров. По счастливой случайности не пострадали ни сам улан-удэнец, ни его домашние животные. Из-за бешеной лисы в Улан-Удэ был объявлен режим повышенной готовности.

Летом 2019 года в ДНТ «Космос» Тарбагатайского района обнаружили домашнюю собаку, заражённую бешенством. Также в июле в Тарбагатайском районе в частном подворье поймали бешеную лису.

Бешенство - очень опасное заболевание, как для человека, так и животных, которое сопровождается поражением центральной нервной системы, с последующей смертью. Единственным способом сохранить здоровье является своевременная вакцинация животных.

Последний случай бешенства человека в Улан-Удэ был зафиксирован в мае 1963 года в посёлке Аршан по ул. Брестской.
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