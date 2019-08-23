Около трёх недель назад там же была обнаружена лиса с бешенством
22 августа у жителя ДНТ «Космос» Тарбагатайского района Бурятии обнаружили бешеную собаку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ветеринарии.
Инцидент произошёл рядом с ДНТ «Багульник», где 3 августа была обнаружена дикая лиса, больная бешенством. Её нашли в частном подворье.
После этого случая ветеринары организовали подворный обход. 40 ветврачей проводили проверку, чтобы узнать условия содержания собак и кошек, а также провести вакцинацию от бешенства для вновь приобретённых домашних животных и народившегося молодняка.
- Тогда же специалисты предложили всем владельцам, находящимся поблизости с этим участком, привести животное на ежегодную вакцинацию в администрацию сельского поселения. С 3 по 22 августа было привито более тысячи собак и кошек, - уточняют в управлении ветеринарии.
Бешенство - очень опасное заболевание, как для человека, так и животных, которое сопровождается поражением центральной нервной системы, с последующей смертью. Единственным способом сохранить здоровье является своевременная вакцинация животных от бешенства.
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бешеную собаку
Происшествия, Фото:
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