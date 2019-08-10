В пригороде Улан-Удэ у лисы обнаружили бешенство



По сообщениям жителей ДНТ «Багульник», которое расположено на территории сельского поселения «Саянтуйское» , 23 июля была обнаружена дикая лиса в одном из частных подворий. Ветеринарные специалисты Тарбагатайского района выехали в ДНТ для отбора биологического материала от животного, чтобы провести лабораторные исследования. В результате был установлен диагноз «бешенство».



- 26 июля на экстренном заседании противоэпизоотической комиссии при администрации района рассмотрен и утверждён межведомственный план мероприятий по ликвидации заболевания. Начиная с 3 августа, управлением ветеринарии Бурятии привлечено 40 ветеринарных врачей с Улан-Удэ и районов республики для проведения подворного обхода населённого пункта, - сообщили в пресс-службе управления.



«Мы совместно с сотрудниками МВД по Бурятии проводим подворный обход с целью проверки условий содержания собак, кошек, а также выявления подозреваемых в заражении животных. Ситуация находится под контролем», пояснил Сергей Наталин, начальник Тарбагатайского филиала республиканской станции по борьбе с болезнями животных.



Одновременно проводится бесплатная вакцинация от бешенства для вновь приобретённых собак и кошек, народившегося молодняка.



- Жители населённого пункта могут привести домашних питомцев для проведения бесплатной вакцинации от бешенства по адресу Вахмистрово, здание сельской администрации (ул. Ленина 35), или позвонить по номеру 89021681250 – ветврач Березовский Алексей Сергеевич - для организации выезда на дом, - заключили в пресс-службе управления ветеринарии республики.



