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Глава северного района Бурятии: «Мы почувствовали, что такое быть дальневосточниками»

Глава северного района Бурятии: «Мы почувствовали, что такое быть дальневосточниками»
Власть, 
В Северо-Байкальском районе и Северобайкальске дальневосточная субсидия охватила все важные сферы жизни – от здравоохранения и образования до ЖКХ и спорта

Как меняется жизнь в районе после вхождения Бурятии в ДФО, рассказал глава района Игорь Пухарев.

Возможность получить новое оборудование и обновить инфраструктуру в рамках «единой» дальневосточной субсидии получили медицинские учреждения по всей республике. В больнице посёлка Новый Уоян провели капитальный ремонт на 25 млн рублей. Сегодня больница обслуживает 4220 человек, из них 971 ребёнок.

Здание было построено в 1981 году, не ремонтировалась более 10 лет и пришло в ветхое состояние. Проведён ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электропроводки и внутренняя отделка.

В Нижнеангарскую центральную районную больницу приобрели четыре единицы крупного оборудования: рентген установка на три рабочих места, флюорограф стационарный, маммограф и узи экспертного класса

- Для такого маленького района это большой прорыв. Мы на себе почувствовали, что такое быть дальневосточниками. Это совсем другие возможности, - говорит глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.

В октябре первой из череды объектов открыли спортивную площадку с искусственным покрытием в селе Уоян. Площадка отвечает всем современным требованиям, имеет безопасное резиновое покрытие и спортивную зону. Она позволит школьникам заниматься физкультурой в комфортных условиях, проводить соревнования и тренировки.

В Кичере капитально ремонтируется средняя школа, которая была построена 40 лет назад во время строительства БАМ. Тогда школу строил молодежный десант со всей страны, школа была сдана в эксплуатацию в щитовом исполнении. Долгожданный капремонт школы стал возможен также благодаря дальневосточной субсидии.

- В школе сделали капитальный ремонт. Ведь ее строили в свое время из фанеры и досок. Уже поменяли крышу, поставили пластиковые окна. В декабре строители должны завершить работы, - рассказывает глава района.

В Северобайкальске на средства субсидии строится общежитие для Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий. Также капремонт завершен в средней школе № 11 (в рамках субсидии было выделено 12,5 млн рублей), доме культуры «Байкал» (2,4 млн рублей) и детской школе искусств (1,4 млн рублей).

Как отметил Игорь Пухарев, местные подрядчики не подвели: они сдают объекты в срок.

- Подрядчики постарались и работы сдают в срок. Не секрет, у нас на севере не осталось местных строителей. Надеюсь, дальневосточная субсидия даст толчок к появлению своих подрядчиков, - сказал глава района.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что в данном вопросе «нужно сохранять акцент на бурятских компаниях».

- То, что они свои, не снимает с них ответственности, это не значит, что мы будем что-то им прощать. Нахалтурил - исправляй за свой счет. Но это все равно позволит им наработать опыт, подготовить людей, технику купить. Это будет наш бурятский строительный комплекс, - заявлял глава.

Общая сумма финансирования по дальневосточной субсидии в Бурятии – почти 6,8 млрд рублей. Республика получила право на данную специальную меру поддержки после перехода в Дальневосточный федеральный округ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Дальневосточный федеральный округ правительство республики
 
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