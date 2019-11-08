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В Забайкалье хотят отменить особый противопожарный режим

В Забайкалье хотят отменить особый противопожарный режим
Власть,  Фото:pixabay.com
Опубликован проект постановления об отмене режима с 15 ноября

В Забайкалье с 15 ноября этого года планируют отменить особый противопожарный режим. Проект постановления губернатора опубликован на официальном портале Забайкальского края.

- В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и устранением причин, послуживших основанием для установления особого противопожарного режима, постановляю отменить с 15 ноября на территории Забайкальского края особый противопожарный режим, – говорится в документе.

Режим действовал с апреля 2019 года. Его отмена связана с завершением пожароопасного сезона и отсутствием природных пожаров, сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона.

Справка

Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности. Он предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет на проведение в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности: привлечение населения для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на посещение лесов, принятие дополнительных мер.

Также введение противопожарного режима ведёт к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
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