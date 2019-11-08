Опубликован проект постановления об отмене режима с 15 ноября
В Забайкалье с 15 ноября этого года планируют отменить особый противопожарный режим. Проект постановления губернатора опубликован на официальном портале Забайкальского края.
- В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и устранением причин, послуживших основанием для установления особого противопожарного режима, постановляю отменить с 15 ноября на территории Забайкальского края особый противопожарный режим, – говорится в документе.
Режим действовал с апреля 2019 года. Его отмена связана с завершением пожароопасного сезона и отсутствием природных пожаров, сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона.
Справка
Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности. Он предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет на проведение в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности: привлечение населения для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на посещение лесов, принятие дополнительных мер.
Также введение противопожарного режима ведёт к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
В Забайкалье хотят отменить особый противопожарный режим
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Опубликован проект постановления об отмене режима с 15 ноября
Другим госслужащим возможен только эконом
Татьяна Митрофанова вступит в должность со следующей недели
Строительство третьего моста через Уду начнётся в этом году, заверил глава Бурятии
Следователи не нашли в действиях Мархаева и журналистов РЕН ТВ нарушений
В дело вмешалась прокуратура
Новый комитет станет пятым по счёту
Игорь Шутенков вернул прежнюю схему работы пресс-служб
Елена Перова обошла Людмилу Максанову
Улан-Удэнская и Бурятская епархия отпраздновала 10-летие
Общая стоимость имущества составила более 390 млн рублей
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской требует «не снижать, а наращивать» темп
В этом году пожароопасный сезон был особо тяжёлым
Алексей Цыденов посетит ряд социальных объектов
Ремонт крыши в многоквартирном доме в Улан-Удэ тянулся полтора года