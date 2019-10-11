Бурятский омбудсмен вступилась за Оксану Бухольцеву

Уполномоченный по правам человека требует объяснить причину увольнения Оксаны Бухольцевой с поста директора школы
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к главе Северобайкальска Олегу Котову по вопросу увольнения директора школы №11 Оксаны Бухольцевой.
Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева устраивала две протестные акции – она возмущена тем, что с ней расторгли трудовой договор без объяснения причин. Оксана Бухольцева выступает против произвола администрации города, против «беспредела в образовании». Она также рассказывала
- Сегодня в большинстве регионов России школы подчиняются муниципалитетам. Что это значит? А то, что местные власти самостоятельно распределяют полученные из регионального бюджета средства и назначают директоров по собственному хотению, а где-то по щучьему велению, - написала уволенная директор в соцсетях.
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова потребовала у Олега Котова объяснить причины увольнения директора школы, которое повлекло недовольство педагогического коллектива и родителей учеников.
- Муниципальная власть не объяснилась о причинах принятия данного решения. Так, не прозвучали данные о результатах работы Оксаны Бухольцевой в должности директора школы, была ли школа № 11 с низкими образовательными результатами в республике, были ли жалобы в министерство образования и науки Бурятии, сколько раз директору школы объявляли замечания и выговоры, - поясняют в аппарате уполномоченного.
Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что ранее уже высказывала свое мнение о ситуации с директорами школ и напоминала о государственной политике «сбережение людей, умножение человеческого капитала» и «справедливости социальных отношений». Здесь речь идёт о массовом увольнении директоров школ в Еравнинском районе, тогда общественность Еравны написала открытое письмо главе Алексею Цыденову.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый одиночный пикет у здания Народного Хурала Оксана Бухольцева провела 27 сентября. Она стояла с табличкой, на которой было написано «Директор школы не для галочки».
Затем Оксана Бухольцева сообщила, что её хотят лишить депутатского мандата.
В день учителя, 5 октября, бывший директор провела очередной пикет против произвола администрации, на этот раз в Северобайкальске. К акции она подготовила специальный видеотрейлер.
Кроме того, депутат сообщила, что её соратники подали заявление на санкционированный митинг, который состоится после согласования.
Бурятский омбудсмен вступилась за Оксану Бухольцеву
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