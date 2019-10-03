Оксану Бухольцеву после пикета хотят лишить депутатского мандата

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 сентября Оксана Бухольцева устроила одиночный пикет у здания Народного Хурала в центре Улан-Удэ . Причиной акции протеста стало увольнение её с поста директора школы в начале учебного года. По её словам, с ней уже несколько раз разрывали трудовой договор.

Оксана Бухольцева, депутат Народного Хурала и экс-директор северобайлькальской средней школы №11, сообщила сегодня на страницах в социальных сетях о том, что в её отношении могут начать процедуру снятия полномочий депутата.Правда, Оксана Бухольцева очень быстро отредактировала публикацию, удалив именно тот фрагмент текста, в котором говорилось о лишении мандата. Но в подтверждение этого остались комментарии пользователей Сети, которые спрашивают депутата о механизме снятия полномочий и возмущаются такой новостью. «Ну это ни в какие рамки не входит! Народного депутата?! Ничего не получится, хотят ещё одну точку народных волнений?», «На каком основании???? Мы, северобайкальцы, вас выбрали!», «Что происходит,з а что снять полномочия? За одиночный пикет, за смелость, за правду...» - пишут пользователи.В отредактированном посте она сравнивает всё произошедшее с блокбастером:- Серия 3 - «Стереть с лица города Бухольцеву». Знаете, страшно другое. Почему в сознании чиновников все перевернуто с ног на голову. Как сказала Г. П. Платонова (Галина Платонова - начальник управления образования Северобайкальска – прим.ред.) моему помощнику: «а что это за неё сверху не звонят? Где улан-удэнские друзья, подруги?». А у меня нет в Улан-Удэ друзей и подруг, у меня есть грамотные коллеги, каждый профессионал в своей области. И очень жаль, что мнение коллектива, родителей, общественности - это не важно. А я считаю, наоборот, сила в учителях, работниках школы. И сейчас они пойдут на всё, чтобы их услышали. Именно услышали, - пишет экс-директор.Полномочия депутата можно снять досрочно. Есть несколько случаев, в которых это возможно – сюда относится отставка по собственному желанию, недееспособность или смерть, обвинительный приговор суда и другое. Самый редкий случай – отзыв избирателями. Для этого избиратели на округе должны на референдуме проголосовать за досрочный отзыв депутата. Основаниями для отзыва могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в суде.Оксана Бухольцева протестовала против «беспредела в образовании», по её мнению муниципальные власти используют учителей в качестве административного ресурса. На видеороликах с пикета она рассказывала, что учителей заставляют обзванивать родителей школьников, чтобы те проголосовали на выборах за партию «Единая Россия».Общественность в Улан-Удэ бурно обсуждает сложившуюся ситуацию. Оксана Бухольцева сообщила в соцсетях, что 30 сентября коллективу северобайкальской школы представили нового директора - бывшего заведующего методическим кабинетом управления образования Северобайкальска Ирину Понушкову.