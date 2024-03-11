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В Улан-Баторе прошёл «Праздник орлов»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований монголо-казахских охотников

С 9 по 10 марта в окрестностях Улан-Батора прошёл ежегодный фестиваль «Праздник орлов». Туристическое мероприятие с участием охотников с орлами провели в туристическом комплексе «Чингис хааны хурээ» в 18-й раз.

Участие в фестивале в этом году приняли около 20 охотников с орлами из аймака Баян-Улгий, который населяют этнические казахи. Мероприятие состоялось в форме состязаний, где охотники и их птицы соревновались в нескольких номинациях. Кроме того, на празднике были представлены конная стрельба из лука, казахская конная национальная игра, выставка охотничьих собак, ярмарка продуктов питания и ремесленных изделий и многое другое.

Фестиваль начался с конного парада монгольских воинов и охотников с орлами. Также на церемонии открытия был отмечен 21 лучший охотник.
Монголия Праздники фестиваль охотники орлы

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